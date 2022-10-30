Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего в начале октября

В последний раз Алексея видели 4 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего без вести в начале месяца. В последний раз Алексей Куимов выходил на связь 4 октября. С тех пор информации о его местонахождении нет. Его примерный маршрут: Луза - Киров - Казань.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Алексею 42 года, рост 160 см, худощавого телосложения, у него темные с сединой волосы. На момент исчезновения мужчина был одет в черную болоньевую куртку, брюки, кроссовки и вязаную шапку. По словам волонтеров, он может находиться в любом городе.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.