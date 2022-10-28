Вернуться домой ошибочно мобилизованному жителю Кировской области помогли в суде

Суд принял решение в пользу мобилизованного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественники помогли жителю Кировской области, которого ошибочно мобилизовали, отстоять свои права в суде. Об этом случае рассказали в региональном отделении ОНФ.

Активисты пояснили, что мужчину из ЗАТО Первомайский не должны были призвать на основании положений федерального закона «О мобилизации». Но его отправили в учебную часть. В призывной комиссии признали, что допустили ошибку. Это подтвердили и в прокуратуре. Но вопрос с возвращением не решился.

В ОНФ посоветовали семье обратиться в суд. В результате вопрос рассмотрели в течение одного заседания и вынесли решение в пользу мобилизованного. Он уже вернулся домой.

Общественники помогли добиться решения об отмене мобилизации уже 70 жителям области. Причем, в большинстве случаев до отправки в учебную часть.