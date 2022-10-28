В выходные в трех районах Кирова водителей проверят на состояние опьянения

Инспекторы также будут дежурить на въездах и выездах из областного центра. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове в течение трех дней водителей будут проверять на состояние опьянения. Рейды организуют на территории Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов города. Кроме того, инспекторы будут дежурить на въездах и выездах из областного центра.

Как уточнили в УГИБДД по Кировской области «сплошные проверки» пройдут 28, 29 и 30 октября. В рейды выйдут также представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрено лишение прав сроком от полутора до двух лет.