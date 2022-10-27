В Кирове на Преображенской установят зарядную станцию для электромобилей

Так будет выглядеть зарядная станция. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове на Преображенской появится зарядная станция для автомобилей. Об этом рассказал и.п. главы горадминистрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Пилотный проект по размещению станций зарядок для электромобилей запускает мэрия совместно с ЗАО «Вятка-Эко». Первая из них появится у дома №34 по Преображенской. Ее установят за счет организации. После установки мэрия изучит опыт использования и, если станция будет пользоваться популярностью, проект могут расширить и привлечь к нему бизнес-сообщество.

- Администрация готова к продуктивному и долгосрочному сотрудничеству в сфере развития электротранспорта. Электромобилей на наших улицах становится все больше, и я считаю, что за этим будущее, - добавил Симаков. О сроках появления станции он не сообщил.