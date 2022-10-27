Кировчане стали чаще жениться и реже разводиться

По сравнению с минувшим годом, кировчане стали чаще заключать браки. Фото: Тимур ХАНОВ.

Кировчане стали чаще жениться и меньше рожать детей. Такие сведения приводит областной Минюст.

Ведомство собрало статистику за 9 месяцев 2021 и 2022 года. Согласно ей, в текущем году заключили брак 5296 пары - в противовес 4853 парам в минувшем году. ЗАГСы также сделали 6863 записи актов о рождении ребенка, что меньше числа в 2021 году - 7833.

Кроме того, за прошедшие девять месяцев 506 человек сменили имя, 3833 пары развелись, 1494 кировчанина установили отцовство и 56 усыновили ребенка. За аналогичный период 2021 года сменили имя 422 жителя региона, расторгли брак 3972 пары, установили отцовство 1532 человека и 57 взяли приемных детей.