В Кирове начали обрабатывать реагентами дороги

Подрядчики также готовят технику к зиме. Фото: admkirov.ru

В Кирове дороги начали обрабатывать реагентами. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас по ночам периодически промерзают мосты, путепроводы и подходы к ним. В случае неблагоприятного прогноза спецтехника обрабатывает нужные участки. Так, с 20 по 26 октября специалисты высыпали на дороги города 21 тонну галита. В основном обработка шла на подходах к новому мосту, а также отрезках в районе путепровода на Попова и круговой развязке на Проезжей.

Подрядчики также продолжают готовить к зиме технику. Для обработки дорог реагентами задействуют 14 комбинированных машин, на уборку снега - семь тракторов. На содержание тротуаров предусмотрены более 20 единиц техники.