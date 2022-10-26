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Общество26 октября 2022 12:37

В Кирове начали обрабатывать реагентами дороги

В основном галит рассыпают на путепроводе, подъездах к новому мосту и круговой развязке
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчики также готовят технику к зиме. Фото: admkirov.ru

Подрядчики также готовят технику к зиме. Фото: admkirov.ru

В Кирове дороги начали обрабатывать реагентами. Об этом сообщает горадминистрация.

Сейчас по ночам периодически промерзают мосты, путепроводы и подходы к ним. В случае неблагоприятного прогноза спецтехника обрабатывает нужные участки. Так, с 20 по 26 октября специалисты высыпали на дороги города 21 тонну галита. В основном обработка шла на подходах к новому мосту, а также отрезках в районе путепровода на Попова и круговой развязке на Проезжей.

Подрядчики также продолжают готовить к зиме технику. Для обработки дорог реагентами задействуют 14 комбинированных машин, на уборку снега - семь тракторов. На содержание тротуаров предусмотрены более 20 единиц техники.