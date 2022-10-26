В Кировской области с начала года произошло 57 ДТП с участием диких животных

Кировчан просят быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувший месяц на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП с участием диких животных. Как сообщает Минприроды региона, инциденты произошли в Арбажском, Зуевском, Кильмезском, Омутнинском, Свечинском и Юрьянском районах. В авариях погибли четыре лося и два кабана.

Всего с начала года в Кировской области зафиксировали 57 ДТП с участием диких животных. В них пострадали девять человек, один погиб.

- Министерство напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима особенно при передвижении по автомобильным дорогам в сумерках и темное время суток, - добавили в пресс-службе ведомства.