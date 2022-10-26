В Юрье три вагона грузового поезда сошли с рельсов

Вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись. Фото: Кировская транспортная прокуратура

В Юрье с рельсов сошли несколько вагонов. Об этом сообщает кировская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 26 октября около 00.37 на пути необщего пользования. При выезде на переводной стрелке три вагона, груженые бревнами, сошли с рельсов. К счастью, они не опрокинулись. В результате повредились элементы верхнего строения пути, но никто из людей не пострадал. Задержек в движении поездов из-за инцидента не возникло.

Сейчас ведомство устанавливает причину происшествия. В случае наличия оснований прокуратура примет меры реагирования.