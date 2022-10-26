В Кирове закончился ремонт еще четырех участков улиц

На участках уложили новый асфальт, обустроили тротуары и поставили бордюрные камни. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ремонт дорог. Горадминистрация сообщает о работах, выполненных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Накануне состоялась приемка четырех объектов: на улице МОПРа, Щорса, Советской (Бахта) и в переулке Комсомольском. На первом участке работы затянулись из-за пешеходной зоны, где росло много деревьев, и их уборку нужно было сначала согласовать. В итоге рабочие уложили новый асфальт, установили бордюрные камни и обустроили тротуары.

На данный момент в работе находятся еще несколько участков: на улицах Карла Маркса, Дзержинского и Комсомольской. На текущей неделе планируется завершить укладку асфальта на съездах и карманах для парковки.