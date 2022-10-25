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Общество25 октября 2022 13:57

В Кирове дети-сироты получили еще 12 квартир

Это уже восьмая процедура за 2022 год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жилье распределялось случайным образом с помощью жеребьевки. Фото: admkirov.ru

Жилье распределялось случайным образом с помощью жеребьевки. Фото: admkirov.ru

В Кирове между детьми-сиротами распределили еще 12 квартир. Об этом сообщает горадминистрация.

Комиссия провела жеребьевку, чтобы жилье распределялось путем случайного выбора. Примерно через месяц ребята получат ключи от новых квартир, когда все необходимые документы будут подготовлены. Однако одну из них уже отдали - девочке-инвалиду.

В мэрии отметили, что все помещения отремонтированы и приняты комиссией. Стоит отметить, что жилье находится в специализированном фонде. Новые хозяева смогут получить квартиры в собственность, если на протяжении пяти лет к содержанию помещений не будет нареканий.

- Это восьмая процедура распределения жилья, прошедшая в 2022 году. С учетом сегодняшней жеребьевки жилье получили более 160 человек. Всего до конца года жилыми помещениями обеспечат более 300 детей-сирот, - добавили в горадминистрации.