В Кировской области пропал 57-летний житель Сунского района

Жителей области просят помочь в поисках мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут 57-летнего мужчину, который ушел из дома в деревне Гребенки Сунского района утром 24 октября 2022 года. С тех пор о Юрии Салангине ничего не известно. Предположительно, он направился в сторону поселка Уни.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили приметы пропавшего. Рост Юрия Анатольевича 160 см, телосложение - худощавое. У мужчины русые волосы с проседью и карие глаза. Юрий Салангин был одет в черную куртку и такого же цвета брюки. На нем также были черные галоши и серая шапка.

С собой у мужчины была клетчатая бело-синяя сумка. А также трость, так как он прихрамывает на правую ногу.

Активисты отряда «ЛизаАлерт» считают, что его могли видеть водители, проезжавшие 24 октября 2022 года с 8.00 по трассе пгт. Суна - пгт. Кумены - пгт. Уни. В случае, если мужчина с указанными выше приметами был замечен, автомобилистов просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.