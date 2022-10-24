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Общество24 октября 2022 12:39

В 146 детсадов Кирова поставили фальсифицированное сливочное масло

В продукции обнаружили растительные жиры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В детские сады поступили почти две тонны фальсифицированного масла.

В детские сады поступили почти две тонны фальсифицированного масла.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В кировских садиках детей кормили фальсифицированным сливочным маслом. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

В сентябре специалисты в рамках пищевого мониторинга отобрали пробу масла, которое поставляли в 146 детских садов Кирова. Результаты исследований выявили в продукции растительные жиры, что является признаком ее фальсификации. Позднее сотрудники ведомства выяснили, что продукцию поставляет ИП Шкляева А. В. Предпринимателю объявили предостережение.

- Информация о выявленном нарушении направлена поставщикам, получателям продукции, губернатору, прокуратуру Кировской области, ГФИ по Кировской области, Управление ФСБ, ФНС, МВД России по Кировской области, Управление Роспотребнадзора по Кировской области для принятии мер реагирования в пределах полномочий, - сообщили в пресс-службе ведомства.