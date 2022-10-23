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Общество23 октября 2022 14:56

В Кирове за 4,4 миллиона рублей продают бубен, «помогающий скорому замужеству»

Артефакт, по обещаниям владельца, поспособствует скорее найти вторую половинку
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Продавец уверяет, что приобретение поможет женщине найти достойного человека и выйти за него замуж. Фото: avito.ru

Продавец уверяет, что приобретение поможет женщине найти достойного человека и выйти за него замуж. Фото: avito.ru

В Кирове продают магический бубен, с помощью которого девушки якобы могут вскоре выйти замуж. По крайней мере, так утверждает его продавец. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Цена артефакта - 4 миллиона 445 тысяч рублей. Продавец уверяет, что он вбирает в себя силу множества деревенских обрядов и является уникальной вещью для привлечения могущественных сил, которые помогут выйти замуж. «Свадебный» бубен, по описанию владельца, якобы обещает его новой хозяйке улучшение потока жизненной энергии, повышение уверенности в себе, появление в жизни нужного человека и скорое замужество.

Объявление появилось на торговой площадке 30 сентября. Очевидно, пока что никого не прельстило такое дорогое обещание замужества.