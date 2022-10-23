В Кирове за 4,4 миллиона рублей продают бубен, «помогающий скорому замужеству»

Продавец уверяет, что приобретение поможет женщине найти достойного человека и выйти за него замуж. Фото: avito.ru

В Кирове продают магический бубен, с помощью которого девушки якобы могут вскоре выйти замуж. По крайней мере, так утверждает его продавец. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Цена артефакта - 4 миллиона 445 тысяч рублей. Продавец уверяет, что он вбирает в себя силу множества деревенских обрядов и является уникальной вещью для привлечения могущественных сил, которые помогут выйти замуж. «Свадебный» бубен, по описанию владельца, якобы обещает его новой хозяйке улучшение потока жизненной энергии, повышение уверенности в себе, появление в жизни нужного человека и скорое замужество.

Объявление появилось на торговой площадке 30 сентября. Очевидно, пока что никого не прельстило такое дорогое обещание замужества.