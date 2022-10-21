Кировчане в ночь с 21 на 22 октября увидят пик звездопада Ориониды

Для наблюдений нужны темное небо и открытый горизонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане могут полюбоваться на пик метеорного потока Ориониды! Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», он выпадает на сегодняшнюю ночь с 21 на 22 октября. В это время можно наблюдать от 15 до 20 метеоров в час.

По словам астрономов-любителей, условия для наблюдения складываются благоприятные: убывающая Луна практически не засветит небо. Смотреть на звездопад лучше во второй половине ночи, в юго-восточном направлении. Метеоры будут видны невооруженным глазом, поэтому телескопы не понадобятся. Необходимы только темное небо и открытый горизонт - в идеале, вдали от городского освещения.

Для справки: метеорный поток Ориониды образуется из-за прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, которые образует легендарная комета Галлея. Она совершает оборот вокруг Солнца за 75 лет, однако Земля проходит через ее хвост дважды каждый год - в мае и октябре. Благодаря этому весной мы наблюдаем метеорный поток Эта-Аквариды, а осенью - Ориониды.