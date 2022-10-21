22 октября в Чистых прудах будут принимать вторсырье на переработку

Сдать можно пластик, картон, алюминий, жесть и другие виды вторсырья.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
22 октября в Кирове будет работать экомобиль. Об этом сообщает АО «Куприт».
Вторсырье будут принимать в Чистых прудах с 10.00 до 13.00 на площадке за ТЦ «RED» (Чистопрудненская, 10). На переработку можно принести следующие вещи:
- PET питьевой, PET прочий (01);
- HDPE твёрдый и мягкий (02);
- LDPE упаковку цветную и прозрачную (04);
- PP твёрдый и мягкий (05);
- PS твёрдый и вспененный (06);
- макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), картон;
- Тетрапак без крышек (81, 82, 84);
- алюминий (41);
- жесть (40).
Все вторсырье перед сдачей необходимо вымыть, освободить от скотча и скрепок и сложить в стопки максимально компактно.