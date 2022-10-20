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Общество20 октября 2022 11:49

В Кирове с 24 октября начнутся испытания систем теплоснабжения

Для определения утечек в воду добавят специальный краситель
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Краситель безвреден для здоровья и разрешен для проведения испытаний системы теплоснабжения. Фото: vk.com/t_plus_kirov

Краситель безвреден для здоровья и разрешен для проведения испытаний системы теплоснабжения. Фото: vk.com/t_plus_kirov

В Кирове пройдет проверка систем теплоснабжения. Об этом сообщили в КТС.

Для проверки сетей на прочность используют краситель «Уранин А», который окрашивает воду в желто-зеленый цвет. Горадминистрация уточняет, что он безвреден для здоровья людей, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях. С 24 октября начнется проверка сетей ТЭЦ-5, с 31 октября - от ТЭЦ-4.

Кировчан предупреждают: в случае, если у вас из-под крана побежала желто-зеленая вода, сообщите об этом по телефонам 62-17-65, 71-67-16.