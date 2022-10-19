В Кирове закончился ремонт кольцевой развязки на Луганской

В дальнейшем развязку примут в муниципальную собственность. Фото: admkirov.ru

В Кирове закончили ремонт кольцевой развязки на улице Луганской. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ее построили еще в 2020 году. Практически сразу на состояние начали жаловаться кировчане: на асфальте появились ямы и выбоины, покрытие стало разрушаться. Озеленение вокруг территории не выполнили, а бортовой камень установили кое-как.

Ремонт развязки начался в сентябре 2022 года. На днях работы завершились. Комиссия не предъявила никаких нареканий. В ближайшее время участок примут в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем обеспечивать регулярное содержание и ремонт дороги.