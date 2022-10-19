В кировском детсаду произошло задымление из-за короткого замыкания

На место выезжали четыре пожарных расчета. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове произошло задымление в детском саду. Об этом информирует областное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в детсаду №188 на улице Сурикова. На место прибыли четыре пожарных расчета. По информации ведомства, персонал эвакуировал детей еще до приезда спасателей. В результате никто не пострадал.

- По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощите на 1 этаже здания. На данный момент детский сад работает в штатном режиме, - добавили в пресс-службе ведомства.