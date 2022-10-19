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Происшествия19 октября 2022 13:35

В Кирове мотоциклист врезался в автобус из-за пешеходов

Они переходили дорогу в неположенном месте, и молодому человеку пришлось уходить от столкновения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мотоциклист опрокинулся и врезался в припаркованный автобус. Фото: ГИБДД Кировской области

Мотоциклист опрокинулся и врезался в припаркованный автобус. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове мотоциклист врезался в автобус из-за пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 18 октября в 12 часов. По предварительным данным, 24-летний мотоциклист опрокинулся и врезался в припаркованный автобус. Предположительно, дорогу в тот момент перебегали пешеходы, и молодому человек пришлось уходить от столкновения. В результате он получил травмы, насколько серьезные - не сообщается.

По данным Госавтоинспекции, это единственное ДТП, которое произошло на дорогах Кировской области за минувшие сутки.