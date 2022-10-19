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Происшествия19 октября 2022 10:57

Двоих жителей Шабалинского района осудили за хранение и куплю-продажу ручной гранаты

Один из мужчин хранил ее у себя семь лет, а потом решил сбыть знакомому
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Осужденные отделались условными сроками.

Осужденные отделались условными сроками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области двух мужчин осудили за хранение гранаты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 58-летний житель Шабалинского района в течение семи лет хранил дома осколочную ручную гранату Ф-1. В какой-то момент он решил ее продать своему 46-летнему знакомому за тысячу рублей. Оба попали под суд по статье «Незаконное приобретение, хранение и сбыт взрывных устройств».

Продавец получил полгода лишения свободы и штраф в размере пяти тысяч рублей. Намного больше досталось покупателю - три года и штраф 10 тысяч. Однако с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил условное наказание с испытательным сроком в полтора и три года соответственно.