В Кирове открылась группа дневного пребывания для малышей до двух лет

В ходе занятий малыши развивают навыки общения, а мамы учатся новым играм со своими детьми. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открылась группа дневного пребывания для малышей. Об этом рассказали в областном правительстве.

Группу создали в отделении дневного пребывания несовершеннолетних многопрофильного центра в Чистых прудах. Педагоги занимаются с детьми в возрасте 1-2 лет. Малыши на занятиях знакомятся с художественным творчеством, физкультурой, дидактическими играми. Для них составлена специальная программа, в рамках которой дети развивают навыки общения, а мамы учатся новым играм и методам взаимодействия с ребенком.

Стоит отметить, что в центре также работают группы для детей в возрасте 2-3 и 7-10 лет. Существует и отделение дневного пребывания для пожилых кировчан, а также отделение социальной адаптации и социокультурной реабилитации инвалидов.

Задать вопросы о группах дневного пребывания кировчане могут по телефонам: 38-18-51 (добавочный 211), 22-55-80.