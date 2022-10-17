За три дня в Кировской области задержали 35 пьяных водителей

Автоинспекторы выявили 541 нарушение ПДД. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшие три дня с 14 по 16 октября на дорогах региона произошло 10 ДТП. Шесть из них случились в Кирове и четыре - в районах региона: Нолинском, Юрьянском, Афанасьевском и Кирово-Чепецком. В авариях погибли четыре человека и пострадали трое. Чаще всего аварии были связаны со столкновением транспорта. Среди получивших травмы - два пешехода.

Кроме того, за прошедшие выходные автоинспекторы выявили 541 нарушение ПДД. Правоохранители задержали 35 пьяных и отказавшихся от медосвидетельствования водителей. Кроме того, им попались 20 автомобилистов, не имевших прав.

Кировчанам напоминают, что вождение в пьяном виде наказуемо лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Жители региона могут сообщить о неадекватных водителях на дороге по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.