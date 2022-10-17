Прогноз погоды в Кирове с 17 по 21 октября: пасмурно и холодно

Дожди ожидаются небольшие, но температура понизится до нуля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан ожидают холодные пасмурные дни. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 17 по 21 октября.

Понедельник, 17 октября

С утра будет солнечно, но довольно прохладно. Температура воздуха в течение дня будет от +3 до +8 градусов. Вечером и ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с, хотя возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление утром будет высоким - 755 мм ртутного столба. Но к ночи сильно понизится - до 745 мм рт.ст.

Вторник, 18 октября

Столбики термометров также как и предыдущий день будут колебаться на отметке +4…+8 градусов. День будет пасмурным и дождливым. Ветер сменит направление на западное и немного стихнет – до 3- 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться до 740 мм ртутного столба.

Среда, 19 октября

Погода в среду будет мало отличаться от предыдущего дня. Правда, днем сквозь облака должно пробиться солнце. Но температура воздуха будет только +6 градусов. А ночью может опуститься до +1 градуса. Северо-западный ветер будет почти незаметным - 1-2 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы, но в течение дня не изменится- 740 мм ртутного столба.

Четверг, 20 октября

В четверг погода будет пасмурной. Днем может пройти небольшой дождик. Термометры покажут не выше +3 градусов. А ночью возможны минусовые значения. Западный веетр будет несильным - до 2 м/с. Атмосферное давление почти не изменится - 742-743 мм ртутного столба.

Пятница, 21 октября

Погода пятницы не будет сильно отличаться от предыдущих дней. Температура днем - +2 градуса, ночью столбик термометра упадет до нулевой отметки. День будет пасмурным, но осадки не ожидаются. Западный ветер немного усилится - до 4-5 м/с. Атмосферное давление немного повысится - до 749 мм ртутного столба.