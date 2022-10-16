В Кировской области почти 500 компаний обеспечивают жителей региона едой и напитками

В январе - июне текущего года организации по производству пищевых продуктов и напитков отгрузили товары на сумму 25,2 млрд рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 16 октября, отмечаются сразу три раздника: Международный день хлеба, Всемирный день продовольствия и День работников пищевой промышленности.

В Кировской области на начало текущего года было зарегистрировано 275 организаций и 159 индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством пищевых продуктов. Помимо них, есть еще 34 организации и 10 ИП, которые производят напитки.

В этих организациях, по данным статистики, в первом полугодии текущего года работали 12,5 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата работающих на производстве пищевых продуктов составляла 37,9 тыс. рублей, в производстве напитков - 40,1 тыс. рублей.

В январе - июне текущего года организации по производству пищевых продуктов и напитков отгрузили товары на сумму 25,2 млрд рублей. Большинство из которых пришлось на организации, занятые производством молочной продукции (7535,5 млн рублей), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (5953,8 млн рублей), переработкой и консервированием мяса и мясной продукции (5754,2 млн рублей).

В первом полугодии 2022 года Кировская область среди регионов Приволжского федерального округа находилась на 5 месте по производству сливочного масла и хлебобулочных изделий; по производству мяса и молока жидкого обработанного - на 6 месте.