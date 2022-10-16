В 2022 году 149 жителей Кировской области заболели энцефалитом

В 2022 году в медучреждения обратились 25165 человек, которые пострадали от укусов клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области в 2022 году в медучреждения обратились 25165 человек, которые пострадали от укусов клещей. Среди них 3612 детей. По информации областного Роспотребнадзора эти показатели выше среднемноголетних.

Так, клещевым энцефалитом заразились 149 жителей региона, среди них 20 детей. Это 11,9 на 100 тысяч населения, что в 1,3 выше показателя 2021 года и в 1,6 раза среднемноголетнего показателя.

Иксодовым боррелиозом в текущем году заболели 159 человек, из них 17 детей. Показатель заболеваемости составил 12,4 на 100 тысяч населения, что в 2,1 раза выше показателя 2021, но на 10,6% ниже среднемноголетнего показателя.

Клещей исследовали в 13 лабораториях, в 75% - за счет страховых компаний. В текущем году прививки против клещевого энцефалита сделали 39122 жителя Кировской области (94% от плана), среди них 19544 детей (93% от плана).

В 2022 году от клещей обработали 3083,8 га, в том числе 1028,6 га -территории детских летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области напоминает, что прививки против клещевого вирусного энцефалита можно делать в течение всего года. Полный курс состоит из 3-х прививок. Первую вакцину следует поставить осенью (октябрь-ноябрь), а вторую - весной. Через год прививку однократно повторяют. Ревакцинации проводят с периодичностью 1 раз в 3 года.