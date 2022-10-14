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Общество14 октября 2022 10:39

В Кирове ночные автобусы можно отслеживать в системе мониторинга транспорта

Узнать их местонахождение можно на сайте ЦДС
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее в Кирове запустили ночные рейсы на трех автобусных маршрутах. Фото: admkirov.ru

Ранее в Кирове запустили ночные рейсы на трех автобусных маршрутах. Фото: admkirov.ru

В Кирове ночные маршруты автобусов теперь отображаются в системе мониторинга. Об этом сообщает горадминистрация.

Отследить движение транспорта можно в режиме реального времени по этой ссылке. Напомним, речь идет о трех автобусах, выполняющих рейсы по ночам:

- № 23 (Биохимзавод - ж/д вокзал) - 22.00, 23.00, 00.00, 01.15;

- № 46 (площадь ХХ партсъезда - механический завод) - 22.00, 23.00, 00.00, 01.15;

- № 53 (площадь ХХ партсъезда - завод «Сельмаш») - 22.00, 23.00, 00.00, 01.15.

Ранее их запустили для поддержки сотрудников оборонных предприятий, работающих в три смены.