Жители Октябрьского района смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства

В целях профилактики вакцинацию необходимо проводить раз в год. Фото: Алексей ФОКИН

В Октябрьском районе пройдет вакцинация домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в администрации Кирова.

Выезды в населенные пункты состоятся с 18 по 25 октября. Животных будут принимать в стационарных точках. График можно посмотреть на сайте мэрии. Если у кировчан нет возможности привить питомца по месту жительства, можно самостоятельно обратиться в Кировскую ОблСББЖ по адресу: Сельскохозяйственный проезд, 6.

Стоит отметить, что услуга бесплатна только для владельцев идентифицированных животных. Специалисты могут провести чипирование или биркование на месте за отдельную плату.

Кировчанам напоминают, что бешенство - острое инфекционное заболевание, смертельно опасное и для животных, и для человека. Оно распространяется не только при укусе, но и при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистую. В целях профилактики питомцев необходимо прививать от бешенства раз в год.