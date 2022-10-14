В Слободском районе сотрудники МЧС спасли из леса женщину, повредившую ногу

Женщину вынесли из леса на носилках. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Слободском районе спасатели помогли женщине, повредившей ногу, выбраться с болот. Об этом рассказали в областном ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел на днях: на телефон 112 поступило сообщение от женщины. По ее словам, она собирала на болоте клюкву и повредила ногу. Передвигаться самостоятельно она не могла - ей требовалась помощь. Диспетчер передал информацию, и в леса направили оперативную группу.

Сотрудники МЧС и добровольцы обнаружили пострадавшую примерно через час после начала поисков в трех километрах от ближайшей дороги. Спасатели зафиксировали поврежденную ногу и начали эвакуацию. Женщину несли на носилках, поочередно меняясь, через леса и болота. Благополучно выйдя к дороге, спасатели отвезли пострадавшую домой, где ее ожидала медпомощь.