Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 7:52

В Юрьянском районе водитель погиб в ДТП с фурой

Авария произошла на трассе «Вятка»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Все причины и условия совершения аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Кировской области

Все причины и условия совершения аварии устанавливаются. Фото: ГИБДД Кировской области

В Юрьянском районе водитель погиб в ДТП с фурой. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла сегодня, 14 октября, в 08.50. На 406 км трассы «Вятка» столкнулись встречные «Хендай» и грузовик «ДАФ». Удар был страшной силы: легковушку буквально намотало на фуру. Водитель «Хендай», к сожалению, не пережил столкновения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.