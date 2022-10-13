В Нагорском районе четверых детей покусали бродячие и домашние собаки

Дети получили различные травмы в результате нападения собак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нагорском районе жителей и администрацию заставили выплатить компенсацию четырем детям, пострадавшим от укусов бездомных собак. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, в феврале, марте и августе прошлого года пострадали четверо детей 8, 10, 12 и 15 лет. Всех их покусали собаки на улицах. Дети получили различные травмы. Проверка показала, что два животных были бродячими, два других - домашними, но их выгуливали без намордников и поводков.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с собственников псов и с администрации компенсацию морального вреда. Иск признали законным. В общей сумме пострадавшие получили 50 тысяч рублей.