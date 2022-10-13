В Советском районе мужчина украл у односельчанина казан с кашей

Мужчина задержан, по факту кражи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе мужчина украл казан с кашей у соседа. Подробности рассказали в областном УМВД.

В полицию на днях обратился 57-летний житель одного из сел Советского района. С его рассказа, ночью, когда семья спала, кто-то проник в его дом. Вор не взял ничего, кроме мяса и казана с кашей. Полицейским быстро удалось установить личность похитителя продуктов: это был 59-летний местный житель.

Задержанный сознался: он знал, что односельчанин хорошо и вкусно готовит. Не утерпел и пошел на преступление: через незакрытую дверь ограды проник в дом, украл продукты и унес. Кашу он уже успел уничтожить, а вот часть мяса у него забрали и вернули владельцу. В отношении вора-гурмана возбудили уголовное дело по статье «Кража», ведется расследование.