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Происшествия13 октября 2022 7:46

В Туже работница макаронного цеха лишилась руки

Несчастный случай произошел в середине сентября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Женщина получила тяжелую травму, желая помочь работодателю.

Женщина получила тяжелую травму, желая помочь работодателю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туже работница макаронного цеха лишилась руки. Об этом сообщает областная Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел 13 сентября. 28-летняя работница решила поработать на макаронном полуавтомате из-за поступления большого заказа. Стоит отметить, что она приняла решение самостоятельно. В процессе работы она решила проверить наличие теста в верхнем бункере полуавтомата, увидела на ворошителе нитку и решила ее убрать. При этом она не отключила оборудование. В результате руку женщины затянуло в ворошители бункера и буквально оторвало.

Гострудинспекция установила, что пострадавшая выполняла работу, не входившую в ее обязанности, и не прошла даже инструктаж. Работодатель, в свою очередь, не обеспечил должный контроль. Понесет ли он наказание за травму сотрудницы, ведомство не сообщает.