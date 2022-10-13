Женщина получила тяжелую травму, желая помочь работодателю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туже работница макаронного цеха лишилась руки. Об этом сообщает областная Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел 13 сентября. 28-летняя работница решила поработать на макаронном полуавтомате из-за поступления большого заказа. Стоит отметить, что она приняла решение самостоятельно. В процессе работы она решила проверить наличие теста в верхнем бункере полуавтомата, увидела на ворошителе нитку и решила ее убрать. При этом она не отключила оборудование. В результате руку женщины затянуло в ворошители бункера и буквально оторвало.

Гострудинспекция установила, что пострадавшая выполняла работу, не входившую в ее обязанности, и не прошла даже инструктаж. Работодатель, в свою очередь, не обеспечил должный контроль. Понесет ли он наказание за травму сотрудницы, ведомство не сообщает.