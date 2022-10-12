В Кирове дети мобилизованных могут бесплатно ездить в общественном транспорте

Мера поддержки предоставляется детям с 7 до 18 лет. Фото: kirovreg.ru

В Кирове для детей из семей мобилизованных проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Такую меру поддержки ввел губернатор Александр Соколов. Она будет касаться детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Право бесплатного проезда вступило в силу с 12 октября. Льготой можно воспользоваться с помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в ЦДС. Для получения меры поддержки нужно обратиться в претензионный центр по адресу: Киров, Пятницкая, 2а. График работы:

- пн-чт с 08.00 до 18.00 без обеда;

- пт с 08.00 до 17.00;

- сб-вс - выходные.

С собой необходимо иметь паспорт, справку из военкомата, свидетельство о рождении и транспортную карту (при наличии).