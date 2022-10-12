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Общество12 октября 2022 14:11

В 2023 году в Кировской области начнется ремонт дороги от Кирса до Лесного

На трассе приведут в порядок самые проблемные участки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Полный ремонт дороги пройдет в течение пяти лет.

Полный ремонт дороги пройдет в течение пяти лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году начнется ремонт дороги от Кирса до Лесного. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Дорога протяженностью 80,96 км соединяет райцентр с восемью из девяти поселений района. Она находится в настолько плохом состоянии, что путь по ней занимает около трех часов. Вкупе с удаленностью от Кирса возникают проблемы с доставкой грузов и оказании специализированной медпомощи.

Полный ремонт дороги проведут в течение пяти лет. В 2023 году он начнется с самых проблемных участков. Средства выделят из областного дорожного фонда.

Отметим, что планируется также ремонт моста через реку Нырмыч на 49-м километре автомобильной дороги Кирс - Рудничный - Лойно. Работы начнутся в 2024 году.