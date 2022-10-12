В Кирове продают часть ТЦ «Росинка» за 55 миллионов рублей

На продажу выставлены доли первого и второго этажей ТЦ. Фото: google.com/maps

В Кирове продают часть ТЦ «Росинка». Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Согласно объявлению, продаются доли первого и второго этажа площадью 233 и 622 квадратных метров соответственно. По словам продавца, этажи полностью загружены арендаторами с долгосрочными договорами и постоянной оплатой. Всеми арендаторами занимается УК, новому владельцу же нужно просто вкладываться и «получать постоянный доход каждый месяц на расчетный счет».

- Бизнес для тех, кто хочет вложить свои инвестиции и получать только прибыль без каких-либо рисков, - уверяет продавец.

Стоимость обеих долей - 55 миллионов рублей, согласно объявлению.