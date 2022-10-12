В Кирове женщины смогут бесплатно пройти маммографию

Мобильный маммограф будет работать 13 и 14 октября. Фото: vk.com/medkirovru

Кировчанки смогут проверить свое здоровье на профилактической акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с раком груди. Об этом сообщает областной Минздрав.

13 и 14 октября на Театральной площади будет работать мобильный маммограф. Пройти обследование на нем смогут желающие женщины от 40 лет и старше. Медицинский комплекс будет работать с 10.00 до 15.00.

Для обследования кировчанкам будет необходимо принести с собой паспорт и полис ОМС.