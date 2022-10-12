В Кировской области стартовал конкурс по созданию символики к юбилею областного центра

Концепт должен основываться на культурных, исторических и географических особенностях Кировской области. Фото: Антон МАМАЕВ

12 октября стартует конкурс по созданию символики 650-летия Кирова. Об этом сообщает областное правительство.

Работы будут приниматься с 12 октября по 2 ноября. С 3 по 13 ноября жюри выберут три лучших работы, которые представят на суд кировчан. Именно жители региона в конечном итоге решат, кто станет победителем. Итоги конкурса подведут 28 ноября. Известно, что призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе могут желающие физлица старше 18 лет и юрлица, зарегистрированные на территории РФ и обладающие профессиональными компетенциями в сфере дизайна.

Из требований к работе:

- концепт должен быть основан на особенностях Кировской области - культурных, исторических и географических, они должны быть узнаваемы и легко читаться;

- образ должен легко раскладываться на разные носители без потери качества и узнавания;

- цветовая палитра должна быть в соответствии с геральдическими символами Вятки.

Подробности по конкурсу можно узнать здесь.