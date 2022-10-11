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Общество11 октября 2022 13:43

В Дороничах перекресток улиц Мира и Веселой перекрыли для автомобилистов

На проезжей части установили бетонные блоки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Заграждения установили для безопасности пешеходов. Фото: admkirov.ru

Заграждения установили для безопасности пешеходов. Фото: admkirov.ru

В Дороничах перекрыли дорогу для автомобилистов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Бетонные блоки выставили на перекрестке улиц Веселой и Мира. Дорогу через СТ «Колос-3» и «Колос-4» водители часто использовали как транзитный путь, поэтому там всегда высокая интенсивность движения. Блоки установили из соображений безопасности: проезжая часть довольно узкая, тротуаров нет, поэтому пешеходы могут пострадать. Жители Дороничей неоднократно жаловались на происходящее.

Стоит отметить, что это - не единственный путь к садоводству и деревне Томиловы. К населенным пунктам и дачным участкам обустроены альтернативные подъезды, сообщили в пресс-службе мэрии.