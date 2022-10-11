В Кирове отменили маршруты автобусов до садоводств

До садоводств перестанут следовать девять маршрутов. Фото: admkirov.ru

В Кирове маршруты, следовавшие до садоводств, прекратили работу. Об этом сообщает горадминистрация.

С 10 октября несколько автобусов перестали ходить до СНТ из-за перехода на зимнее расписание рейсов. А именно:

- №118 - завод «Маяк» - Сады «Содружество»;

- № 120 - площадь «Авитек» - СТ «Чистые Ключи»;

- № 134 - Комсомольская площадь - сады «Энергетик»;

- № 140 - автовокзал - Вяз;

- № 157 - автовокзал - Трапицыны;

- № 161 - магазин «Спутник» (Нововятский район) - сады «Сунчиха»;

- № 165 - ул. Упита - Исуповская;

- №165-а - автовокзал - Исуповская;

- № 197 - парк (Нововятский район) - сады «Сунчиха».

Подробности можно узнать на сайте АО «КПАТ».

В мэрии также напомнили, что с 3 октября автобус №3 перестал ходить до СТ «Надежда», а №21 - до садоводства «Лесная Полянка».