В Кирове отменили маршруты автобусов до садоводств

До садоводств перестанут следовать девять маршрутов. Фото: admkirov.ru
В Кирове маршруты, следовавшие до садоводств, прекратили работу. Об этом сообщает горадминистрация.
С 10 октября несколько автобусов перестали ходить до СНТ из-за перехода на зимнее расписание рейсов. А именно:
- №118 - завод «Маяк» - Сады «Содружество»;
- № 120 - площадь «Авитек» - СТ «Чистые Ключи»;
- № 134 - Комсомольская площадь - сады «Энергетик»;
- № 140 - автовокзал - Вяз;
- № 157 - автовокзал - Трапицыны;
- № 161 - магазин «Спутник» (Нововятский район) - сады «Сунчиха»;
- № 165 - ул. Упита - Исуповская;
- №165-а - автовокзал - Исуповская;
- № 197 - парк (Нововятский район) - сады «Сунчиха».
Подробности можно узнать на сайте АО «КПАТ».
В мэрии также напомнили, что с 3 октября автобус №3 перестал ходить до СТ «Надежда», а №21 - до садоводства «Лесная Полянка».