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Общество11 октября 2022 9:23

В Кирове произошел пожар на Центральном рынке

Причина ЧП устанавливается
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Огонь вспыхнул в торговом павильоне. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Огонь вспыхнул в торговом павильоне. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове на Центральном рынке произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 11 часов. Огонь вспыхнул в торговом павильоне здания Центрального рынка. На месте работали 33 спасателя и 8 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 11.15 на площади 20 квадратных метров.

В происшествии никто не пострадал. Причина пожара на данный момент неизвестна, устанавливается. Подсчитывается ущерб, причиненный огнем.