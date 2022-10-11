В Кирове произошел пожар на Центральном рынке

Огонь вспыхнул в торговом павильоне. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове на Центральном рынке произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 11 часов. Огонь вспыхнул в торговом павильоне здания Центрального рынка. На месте работали 33 спасателя и 8 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 11.15 на площади 20 квадратных метров.

В происшествии никто не пострадал. Причина пожара на данный момент неизвестна, устанавливается. Подсчитывается ущерб, причиненный огнем.