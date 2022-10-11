В Юрьянском районе в лесном массиве слили бетон

Специалисты Минприроды зафиксировали факт происшествия. Фото: vk.com/priroda_43

В Юрьянском районе неизвестные слили бетон в лесу. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Информация появилась в соцсетях, где ее увидели сотрудники ведомства. Специалист Минприроды вместе с лесничим Мурыгинского сельского участкового лесничества побывал на месте слива и установил площадь загрязненной почвы. Кто это сделал, пока неизвестно.

- Материалы выезда будут переданы в полицию для розыска виновного лица, слившего бетонный раствор в лес, и для привлечения его к ответственности, - добавили в Минприроды.