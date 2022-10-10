Кировская область оказалась на 59 месте из 89 в рейтинге регионов по материальному благополучию

Среди показателей - доходы, объем вкладов в банках и другое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область заняла 59 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Исследование подготовили специалисты «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывались показатели за 2021 год: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других средств в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности и другие. Рейтинговый балл Кировской области по данным показателям за минувший год - 31,29, за 2020 год - 30,23. Это и отправило нас на 59 место из 89.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с рейтинговым баллом 100. На последнем месте стоит Республика Ингушетия с баллом 1.