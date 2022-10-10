Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 9:02

Кировская область оказалась на 59 месте из 89 в рейтинге регионов по материальному благополучию

Специалисты провели исследование по показателям за 2021 год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Среди показателей - доходы, объем вкладов в банках и другое.

Среди показателей - доходы, объем вкладов в банках и другое.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область заняла 59 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Исследование подготовили специалисты «РИА Новости».

При составлении рейтинга учитывались показатели за 2021 год: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других средств в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности и другие. Рейтинговый балл Кировской области по данным показателям за минувший год - 31,29, за 2020 год - 30,23. Это и отправило нас на 59 место из 89.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с рейтинговым баллом 100. На последнем месте стоит Республика Ингушетия с баллом 1.