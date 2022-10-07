В Кирове Елена Ковалева официально вступила в должность главы города

Елене Ковалевой передали официальные символы власти: подлинный текст Устава Кирова и нагрудный знак главы города. Фото: admkirov.ru

Елена Ковалева официально вступила в должность главы города Кирова. Инаугурация прошла 7 октября в актовом зале мэрии. На мероприятии присутствовали члены областного правительства, депутаты Госдумы, Заксобрания и городской Думы, руководители госорганов, предприятий и учреждений, представители религиозных и общественных организаций.

Глава города принесла присягу, пообещав уважать, сохранять и отстаивать права и законные интересы жителей города, честно и добросовестно исполнять свои обязанности на благо кировчан.

Затем Елене Васильевне передали официальные символы власти: подлинный текст Устава Кирова и нагрудный знак главы города.

От имени губернатора Елену Ковалеву поздравил исполняющий его обязанности Андрей Лучинин, отметив профессионализм и организаторские способности нового главы города, а также ее опыт в решении социально-экономических проблем.

Председатель ОЗС Роман Береснев подчеркнул в своем поздравлении, что необходимо объединить усилия регионального и городского депутатских корпусов для решения общих задач.

С вступлением в должность Елену Васильевну также поздравили представители общественности, бизнеса, духовенства. Все они отметили ее хороший управленческий опыт, знания, профессионализм, целеустремленность, настойчивость - качества, необходимые главы города Кирова.

Елена Ковалева поблагодарила всех за добрые слова и пожелания.

- Своей приоритетной задачей считала и считаю повышение качества жизни кировчан. Это масштабное понятие, которое включает в себя все, что необходимо для комфортного и безопасного проживания людей. Лозунг «Киров - город, в котором хочется жить» по-прежнему остается актуальным, - подчеркнула она.