Волонтеры разыскивают 36-летнего кировчанина, пропавшего неделю назад

Мужчина был одет в черные куртку, спортивные штаны и кроссовки. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области сообщили о новом пропавшем. С 30 сентября неизвестно местонахождение 36-летнего Алмаза Сибгатуллина.

Приметы без вести пропавшего: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза. Мужчина был одет в черные куртку, спортивные штаны и кроссовки.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться кировчанин, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.