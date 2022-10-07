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Общество7 октября 2022 9:47

В Кирове в пятницу и в воскресенье пройдут «сплошные проверки» водителей

Автоинспекторы будут дежурить на территории двух районов
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Водителей также могут остановить в пригородных зонах и на въездах и выездах из Кирова

Водителей также могут остановить в пригородных зонах и на въездах и выездах из Кирова

В Кирове 7 и 9 октября пройдут «сплошные проверки» водителей. Автоинспекторы будут дежурить в Ленинском и Первомайском районах города.

Как уточнили в УГИБДД Кировской области, автовладельцев проверят на состояние опьянения. В рейды также выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Кроме того, водителей могут остановить в пригородных зонах и на въездах и выездах из Кирова. Жителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.