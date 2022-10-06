В Кирове убирают аварийные деревья и подрезают разросшиеся ветки

Рабочие проводят санитарную обрезку деревьев, чьи ветви заслоняют свет фонарей. Фото: admkirov.ru

В Кирове проводится санитарная обрезка деревьев. Об этом рассказали в горадминистрации.

Специалисты подрезают листья и ветви насаждений, закрывающие свет фонарей. В первую очередь - там, где это необходимо сделать в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность: освободить от веток электропровода, к примеру.

Работы выполняются во всех районах города. Так, на текущей неделе одна из бригад трудится в Нововятском районе. После санитарной обрезки специалисты проведут омолаживающую обрезку.

Параллельно с удалением веток ведется уборка аварийных деревьев на участках дорог. В мэрии также уточнили, что сообщить о таких насаждениях во дворах можно в ЕДДС по телефону: 76-00-00.