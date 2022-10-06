В Кирове меняют светильники в подземных переходах

Работы обещают выполнить в течение двух недель. Фото: admkirov.ru

В подземных переходах Кирова обновят освещение. Об этом рассказали в горадминистрации.

Власти города заключили муниципальный контракт. По нему подрядчик должен обновить светильники во всех переходах Кирова: заменят старые и установят новые в пролетах, где их никогда не было. На эти цели выделено около 1,2 миллиона рублей.

На данный момент работы уже выполнены на площади Конева, у ТЦ «Глобус» на улице Воровского, на Московской. Сегодня обновление идет в переходе у перекрестка Воровского и Чапаева.

Светильники на всех объектах планируют заменить в течение двух недель.