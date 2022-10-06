Кировчане увидят пик звездопада Дракониды в ночь с 8 на 9 октября

Пик активности звездопада выпадет на грядущие выходные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане увидят пик метеорного потока Дракониды. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Этот звездопад наблюдается с 6 по 10 октября. Пик его активности приходится на ночь с 8 на 9 октября. По словам астрономов-любителей, в текущем году условия для наблюдения неблагоприятные: Луна засветит небо, поэтому видны будут только самые яркие метеоры. Зато их можно видеть и без телескопа, причем всю ночь. Активность звездопада - примерно 10-15 метеоров в час.

- Для наблюдения потока нужно темное небо и открытый горизонт. Глазам требуется до 20 минут, чтобы приспособиться к темноте. Расположившись вдали от городского освещения на месте наблюдения, смотрите не точно на созвездие Дракона, потому что метеоры будут вылетать из разных точек небосвода, - советуют создатели паблика.