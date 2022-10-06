В Кирове начали ремонтировать тротуары на проспекте Строителей

Срок завершения работ на всех участках - 15 ноября. Фото: admkirov.ru

В Кирове начался ремонт тротуаров на проспекте Строителей. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы ведутся на участке от улицы Московской до Риммы Юровской. Общая площадь пешеходных зон, которые обновят в итоге, превышает девять тысяч квадратных метров. На участке трудятся три бригады.

Помимо этого, ремонт тротуаров идет еще на нескольких улицах: Лепсе, Ленина, Юбилейной (в Бахте), Октябрьском проспекте от Лепсе до путепровода (нечетная сторона) и других. Большая часть из них уже почти готова.

Уже закончены работы на улицах Пролетарской (от Володарского до Свободы), Порошинской, Октябрьском проспекте (от Свердлова до дома № 1а, от площади Лепсе до Семаковской), у ТЦ «Лето» на ул. Комсомольской.

Все тротуары будут отремонтированы до 15 ноября.