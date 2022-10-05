Кировчан наградили медалями за спасение тонущего ребенка

Мужчины получили медали «За спасение погибающих на водах». Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Кировчан, спасших тонущего мальчика, наградили медалями. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Напомним, происшествие случилось 16 марта в Кирове. В районе Старого моста мальчик провалился под лед на Вятке. Происходящее увидел Иван Кашадских, шедший по мосту. Не раздумывая, он кинулся на помощь, по пути сообщив спасателям о тонущем ребенке. Мужчина добрался до мальчика ползком по льду, схватил его за одежду и попытался вытянуть из воды. Ему на помощь пришел другой кировчанин, находившийся неподалеку - Наум Балыбердин.

Обоих спасителей наградили ведомственными медалями МЧС «За спасение погибающих на водах» на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию гражданской обороны.